Policie vydala kalendář s neobjasněnými závažnými případy. Pomohou je vyřešit vězni?

„Dostat ty kalendáře do věznic byla naše prioritní snaha s tím, aby to bylo vyvěšeno v návštěvních místnostech, kancelářích vychovatelů a tam, kde je pohyb uvězněných. Shodně jako kolegové z Nizozemska si slibujeme získání informací k těm případům od odsouzených,“ řekl minulý týden Právu šéf odboru obecné kriminality na policejním prezidiu Miroslav Adamčík.

Případy jsme vytipovali s kolegy z krajských ředitelství,“ řekl Adamčík. Zřejmě nejznámější kauzou uvedenou v kalendáři, a to hned na jeho lednové stránce, je případ pohřešované Valerie Kvasničkové. Té by letos bylo jedenáct let.

Z pohřešovaných dětí také policie pátrá po Michaele Patricii Muzikářové, které by nyní bylo už osmnáct let. V lednu 2017 nedorazila do školy v Ústí nad Labem, kterou přitom měla jen 500 metrů od svého bydliště. „Zmizela náhle, aniž by byl blíže znám její pohyb. Nikdy dříve nebyla pohřešována,“ napsali policisté do kalendáře.