Po očkování ochrnula dítěti část obličeje, naději na odškodné mu dal až Nejvyšší soud

Problém byl totiž v tom, že do konce roku 2013 podle tehdejších právních předpisů nesl odpovědnost za škodu poskytovatel zdravotních služeb.

Nový občanský zákoník, platný od ledna 2014, ale na nic takového nepamatoval a odpovědnost neřešil ani žádný jiný předpis. To se změnilo až loni přijatým zákonem o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

„Pokládáme za nepřijatelné, nespravedlivé a diskriminující, aby se poškozeným, u nichž vznikla újma do 31. 12. 2013 a poté od 8. 4. 2020, náhrady újmy na zdraví dostalo, zatímco újma vzniklá v mezidobí mezi těmito daty by odškodněna nebyla, a to jen proto, že zákonodárce opomněl jejich nároky upravit,“ konstatovali soudci.