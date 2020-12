Obviněný soudce Sovák nerozhodoval spravedlivě, tvrdí policie a míří i na Rathovu kauzu

Vyšetřovatelé uvádějí, že 70letý Sovák má s Bíbou přátelský vztah. Podnikatel údajně soudci zajišťoval odvoz do práce, stravu i oblečení. Podle policistů spolu dvojice rozebírala, jak by se daly ovlivnit jednotlivé trestní věci a co by se za to dalo získat, informovala v úterý ČTK s odkazem na zdroj blízký vyšetřování.