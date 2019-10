Na Florenci po pádu pod metro zemřel muž. Prodloužil se úsek výluky

Ve stanici metra Florenc na trase C spadl v sobotu dopoledne muž pod vlak, zraněním na místě podlehl. Nehoda prodloužila úsek výluky metra, která v sobotu ráno začala. Zhruba po hodině se provoz obnovil, vlaky na trase C nejezdily mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Vyplývá to z informací od mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jany Poštové a webu Dopravního podniku hl. m. Prahy.