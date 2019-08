Místo výdělku v cizině otroctví: Policie obvinila trojici z obchodování s lidmi

„Organizovanou skupinu osob tvořili dva muži a jedna žena, občané ČR ve věku od 39 do 44 let. Obvinění měli minimálně v období let 2009 až 2017 nabízet v Ústeckém kraji osobám ze sociálně slabého prostředí 'dobře placenou legální práci' ve Velké Británii. Do města Manchester měli dopravit nejméně 10 osob,” sdělil Ibehej.