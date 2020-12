Holčička přišla na svět překotně v sanitce

„Ráda bych poděkovala všem záchranářům, kteří přijeli 22. 9. krátce po půlnoci k nám do brněnských Bohunic a pomohli mi při překotném porodu. Jen díky jejich pomoci se nám narodila zdravá dcera a vše proběhlo bez komplikací,“ děkovala pyšná maminka při setkání s lékařem Stanislavem Popelou a Lukášem Skřejpkem, jedním ze záchranářů, kteří tu noc přispěchali na pomoc.

„Nejprve to vypadalo, že přesun do porodnice stihneme, ale poté, co jsme mladou ženu uložili na nosítka, bylo jasné, že miminko přijde na svět už ve voze. Všechno šlo dobře, maminka byla šikovná a Mia se narodila během několika minut.