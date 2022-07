Hasiči žádají letadla a vrtulníky ze zahraničí. Doma přitom jeden stojí v hangáru

Hasiči žádají v boji s požárem v Českém Švýcarsku o letecké posily ze zahraničí, přitom nevyužili všechny možnosti, které se jim nabízejí doma v České republice. V Hradci Králové je připraven pomoci s hašením vrtulník firmy DSA, ale povolání do akce z vedení hasičského sboru nedostal. Přitom na místě zasahuje vrtulník z Ostravy, který pojme do bambivaku jen polovinu množství vody, co by zvládl vrtulník hradecký.