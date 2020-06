Čumíte po každém, co má, obořila se na strážníky žena přistižená s čokoládou

Brněnští strážníci zastihli v jednom ze supermarketů ženu podezřelou z krádeže, která jim navíc přichystala pořádnou dávku výčitek. Nejdřív na odchodu tvrdila, že nic přes kasu nepronesla, nakonec ale šla do regálu vrátil bonboniéry. Strážník ji upozornil, že takto to nechodí, načež se na něj obořila, že městská policie nemá v obchodech co dělat.