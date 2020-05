Chlubili se unikátními nanorouškami, teď jim brněnské VUT hrozí žalobou

Ze schůzky vzešel také termín, dokdy tak má Respilon učinit, ale termín společnost nedodržela a podle Gregorka nyní ani nekomunikuje. „My jsme teď ve stavu, že nám Respilon žádnou odpověď neposlal, takže jsme se s panem rektorem dohodli, že bychom připravili už definitivní písemnou výzvu. Tu nyní připravujeme a ještě neodešla. Pokud by na ni nezareagovali, tak přistoupíme k právním krokům,“ sdělil Právu kancléř s tím, že cílem bude dosáhnout stažení nepravdivých informací a ochrana autorských práv a duševního vlastnictví univerzity.

„Cítíme, že jsme v právu a měli bychom se hájit, protože nechceme, aby se dělo, že nás někdo bude poškozovat, a aby bylo vnímáno, že takový precedent je možný. To vedení univerzity ani fakult netoleruje,“ dodal.

„Jednali jsme se subjektem A a najednou subjekt B tvrdí, že má od nás nějaký výzkum. Chceme tedy vědět, jak je to právně vyřešené, například licenční smlouvou, protože naše právní vztahy a tím pádem užití duševního vlastnictví by­lo směřováno vůči společnosti Redspeare, která vlastně ne­existuje, nikoliv Respilonu,“ vysvětlil problém Gregorek.

Právo zaslalo jednatelce společnosti Janě Zimové několik konkrétních dotazů ohledně jednání s VUT, pochybných certifikátů či toho, jak do budoucna chtějí doložit, že jejich případné výrobky obsahují materiál, který odpovídá přiloženému certifikátu. Ta na ně ovšem odpověděla velmi obecně, neurčitě a spíše šlo o PR firmy než o konkrétní odpovědi.

Konkrétní nechtěla být ani ohledně termínu spuštění výroby svých produktů v brněnském Technologickém parku vlastněném Brnem, kam společnost přesouvá svůj výrobní závod a kde by se mělo vyrábět avizovaných sto tisíc roušek denně. Výroba měla začít v polovině května, avšak stále se tak nestalo. Podle Zimové se finišuje s přípravami. Kdy se tedy výroba případně rozjede, tedy stále není jasné.

„Pan Zima v rámci osobního jednání nabídl, že by v rámci dobrých vztahů tuto částku vyrovnal on jako fyzická osoba. Ale ani k této oblasti jeho vlastního návrhu nemáme žádný konkrétní návrh smlouvy ani nic dalšího. Byla to bohužel pouze proklamace na tom společném jednání,“ uvedl kancléř VUT.