Za vraždu pumpařky na Mělnicku uložil soud 19 let vězení

Střelec si podle soudce Roberta Pacovského musel být vědom toho, co dělá, dokazuje to záznam bezpečnostní kamery nad pokladnou. „Je vidět, že poškozená se pokusila zavřít dveře a střelec se na to díval. Musel si být vědom, že střílí tam, kde zlomek vteřiny předtím byla,“ sdělil Pacovský při odůvodnění verdiktu.