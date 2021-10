Bývalý šéf Vězeňské služby Petr Dohnal: Chtěl jsem odejít na vrcholu

Po takřka devíti letech skončil na konci září jako nejdéle sloužící generální ředitel předčasně šéf Vězeňské služby ČR (VS) Petr Dohnal. Zároveň oficiálně svlékl i uniformu, ale u VS zůstává jako civilní náměstek. Ačkoli se objevily spekulace o tom, že důvodem této změny mohou být vysoké finanční výsluhy a odchodné, Dohnal je v rozhovoru pro Právo odmítá s tím, že by stejné peníze obdržel i příští rok, kdy by tak jako tak ředitelské křeslo musel opustit.