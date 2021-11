Boxer napadl hosta erotického klubu a roztrhl mu játra. Soud mu potvrdil podmínku

Obvinění dvojnásobného českého šampiona v boxu souvisí s předloňským incidentem v erotickém klubu Pamela v Plzni, kde tehdy vypomáhal jako vyhazovač. Společně se svým kolegou Jindřichem Burianem se dostali do konfliktu se dvěma Ukrajinci, které následně vyvedli z podniku. Při tom cizince údajně bezdůvodně fyzicky napadli.

Pejsar měl podle obžaloby jednomu z nich způsobit vážná zranění. „Poté, co si Ukrajinci dali na baru pivo a chtěli jít do patra za účelem sexu, jim obžalovaný Pejsar řekl, že v Pamele být nemohou. Poté jednoho z nich chytil za paži, aby ho vyvedl ven. Přitom ho opakovaně udeřil pěstí do břicha,“ uvedl státní zástupce Michal Klíma.