Banda chuligánů měla zkopat muže v Hradci Králové. Policie hledá svědka s videem

„Policistům sdělil, že byl se svou přítelkyní mezi 19. a 20. hodinou v Šimkových sadech, kde byla skupina cca 25 mladých lidí. Část z nich, 6 až 8 mužů ve věku 16 až 17 let, ho měla nejprve slovně urážet a poté údery pěstí a kopy do celého těla napadnout,” informovala ve čtvrtek o případu mluvčí policie Iva Kormošová.

Napadenému se po pár minutách podařilo odejít do nedalekého bydliště, odkud ho soused přepravil do nemocnice. Rozsah jeho zranění policie neupřesnila, rovněž neuvedla, jak to bylo s jeho přítelkyní.