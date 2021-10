„Zrovna mi zrušili rezervaci pro 40 lidí.“ Hostinští naříkají nad povinností kontrolovat hosty

Majitel restaurace v Mladé Boleslavi, který nechtěl být jmenován, upozornil, že nejvíc peněz do jeho podniku nosí lidi kolem 30 let, a ti tolik očkovaní nejsou.

Problém naopak nevidí majitel Hospody Na Peci v krkonošské Peci pod Sněžkou Daniel Eliáš. „Pokud to jde v Rakousku, mohlo by to jít u nás,“ řekl. Připustil nicméně, že za plného provozu během zimní sezony si to dovede těžko představit.