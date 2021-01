Zoufalí senioři v Německu: Chceme se nechat očkovat a nemáme šanci

Do skupiny lidí s nejvyšší prioritou pro očkování je v Německu zahrnuto zhruba 8,6 milionu lidí. Kromě zdravotníků a ošetřovatelů z pečovatelských domů sem patří senioři ve věku 80+. Většina z nich se chce nechat naočkovat co nejdříve. Mají ale smůlu. „Chtěla jsem objednat svou matku, které je teprve 76 let ale vzhledem ke zdravotnímu stavu patří mezi vysoce ohrožené a jejího 82letého přítele. Oba žijí doma a to je zřejmě problém,“ říká Christine Blomeová z Delmenhorstu v Dolním Sasku. Nikdo mi není schopen říct, jak je objednat, když nejsou obyvateli pečovatelského domu.