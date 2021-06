Změnit termín druhé dávky? V Česku neochotný stát, jinde s úsměvem

Česko háže lidem při změně termínu očkování klacky pod nohy. Jinde to jde bez problému

„Nemůžeme hýbat se zaregistrovanými termíny očkování . Respektujeme metodiku resortu zdravotnictví. Navíc jsou tato data ukládána do centrálního rezervačního systému a my nemáme takové změny v kompetenci. Je poměrně i logisticky náročné zajistit správný počet dávek,“ řekla Právu Jitka Zinke, mluvčí Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), která očkování v O2 universum organizuje.

Jak zjistilo Právo, existují ovšem i výjimky, tedy situace, kdy datum druhé dávky vychází na státní svátek a samo očkovací centrum očkování lidem posune. To se stalo všem, kteří byli objednaní na očkování do metropolitního očkovacího centra (MOC) v Kongresovém centru v Praze na 5. a 6. července, dny, které navazují na víkend. Mnohým se tak ulevilo, že si nemusí kazit volno.

„Medicínsky nic nebrání tomu, aby centra vycházela klientům vstříc v rozmezí 28 až 38 dní, případně 21 až 38 dní. Problém je ale v logistice, nejen že by při změně systému nově očkovaní klienti předběhli ty s dřívější první dávkou, ale hlavně by se navýšil počet druhých dávek. V některých očkovacích místech dokonce tak, že by prakticky nestíhala očkovat první dávky,“ vysvětlil Hofman.