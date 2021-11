Zeman ve vitríně nikoho nakazit nemůže, tvrdí hygiena

Pozitivní test Zemanovi vyšel ve čtvrtek krátce poté, co opustil po několikatýdenní hospitalizaci Ústřední vojenskou nemocnici, kde se léčil s chronickým onemocněním.

Prezident byl tak opět po pár hodinách převezen zpět do nemocnice, kde dostal monoklonální protilátky, ale v sobotu byl opět propuštěn do Lán. Tam o něj má pečovat společnost Senior Home Group. V izolaci by měl být ale alespoň 14 dní.