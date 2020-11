Žebříček propadlíků boje s covidem vede Rakousko

Deník Kronen Zeitung s odkazem na informace z vládních kruhů napsal, že země míří ke druhému lockdownu. Přísná opatření proti šíření koronaviru by podle něj měla začít platit v alpské zemi od pondělí. Měly by se uzavřít všechny restaurace, kadeřnictví a další provozovatelé služeb, obchody s výjimkou supermarketů a lékáren. Lidé by měli pracovat z domova a děti přejít na distanční výuku. Podle deníku se počítá také s výrazným omezením pohybu. Kabinet by měl o opatřeních rozhodnout během víkendu.