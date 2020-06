Základní informace pro cestu a pobyt v Itálii

Itálie se stala prvním ohniskem pandemie koronaviru v Evropě a stále patří k nejhůře postiženým zemím na starém kontinentu. K 10. červnu tamní úřady evidovaly 235 531 nakažených, 34 043 mrtvých a 168 646 uzdravených. To dělá z Itálie sedmou nejpostiženější zemi světa. Znamená to zároveň také to, že tam stále není zcela bezpečné cestovat.