Zájem o očkování stoupl. Vakcínu chce 64 procent lidí

Největší počet občanů, konkrétně dvě pětiny, by preferoval preparát firem Pfizer/BioNTech. Vyplynulo to z průzkumu Medianu pro Český rozhlas, který o jeho výsledcích v pondělí informoval na svém webu.

V Česku se v současné době očkují jen prioritní skupiny. Od února se mohou k očkování registrovat lidé nad 80 let, zdravotníci nebo učitelé. Od počátku března tuto možnost mají i senioři nad 70 let. Právě mezi seniory je podle Medianu největší zájem o očkování, podporuje ho 77 procent z nich. Druhou největší skupinou těch, kteří mají o vakcínu zájem, jsou dotázaní ve věku od 18 do 29 let, uvedl Median.