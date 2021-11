Zájem o očkování je rekordní i v regionech

„Já jsem váhala, protože jsem si myslela, že to s tím covidem nebude tak hrozné. Situace je ale fakt špatná. Po pravdě lekla jsem se, a tak jsem tady,“ řekla Právu studentka Věra, která přišla mimo registraci.

„Celkem to šlo. Přišel jsem na řadu za půl hodiny. Nejsem ovšem zastáncem očkování. V podstatě mě k tomu donutili. Nechci být omezován žádnými zákazy. To je jediný důvod, proč jsem se nechal očkovat,“ prohlásil muž středního věku z Olomouce.

„V obchodním centru Nová Karolina chodilo průměrně 250 osob denně, ve čtvrtek jich už bylo 425, v pátek 588 osob a v sobotu 360. Provoz byl prakticky bez čekání,“ sdělila mluvčí FNO Petra Petlachová a dodala, že podobně to vypadá i na očkovacím místě na Výstavišti Černá louka a poliklinice v Porubě.

„V pátek se přišlo naočkovat nejvíc lidí za posledních 14 dní na všech třech místech. V obchodním centru, kde očkujeme výhradně neregistrované zájemce, to byl dokonce rekord, naočkovat se sem přišlo 588 lidí, nejvíc od začátku fungování tohoto očkovacího místa.“

Kvůli velkému zájmu navýší od středy očkovací kapacity Vítkovická nemocnice ze skupiny Agel. „Vzrostl zájem o první dávky, ale stále jsou to desítky, ne stovky zájemců. Taktéž třetí dávky jsou do padesáti denně. Kapacita centra není ohrožena, stále jsme schopni dávat termíny očkování do druhého dne,“ informovala Marcela Murasová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Městské nemocnice Ostrava.