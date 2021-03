Za první den 13 tisíc registrovaných chroniků

„Některým očkování navrhnu sám, jiní žádají sami. Děje se to při osobní návštěvě i telefonicky. Těm, co to potřebují, vše připravím. Pak už je to na nich a samozřejmě na očkovacích centrech,“ řekl Právu kardiolog z Polikliniky Agel Olomouc Roman Cerman.