Za očkování by poslankyně ODS dala peníze

Babišův kabinet poslal seniorům mimořádný příspěvek pět tisíc korun jako „rouškovné“ na konci loňského roku. Podle Crkvenjaš je nyní ale potřeba především naočkovat rizikové skupiny třetí dávkou vakcíny. „To je to, co nám uvolňuje nemocnice,“ řekla.

Poslanec za ANO David Kasal souhlasil, že finanční motivace by byla jednou z cest. „Ale nesmí to být spojené s důchodem,“ řekl v TV Prima.

Kasal s povinným očkováním pro seniory souhlasí. „Lidé kolem 60 let jsou na intenzivních lůžkách. Můžeme přesvědčovat, jak chceme, ale dobrovolné očkování se vyčerpalo, v tuto chvíli by mělo být povinné,“ uvedl.

Podobně mluvila i předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. „Celá řada odborníků to doporučuje. Ve skupině nad 60 let máme největší smrtnost, ti lidé jsou odsouzeni na smrt,“ řekla v ČT.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by měly neočkované seniory kontaktovat pojišťovny. „Měly by neočkovaným rovnou nabízet termín,“ řekl. Piráti byli podle něj vždy proti povinnému očkování.

Od pondělí se v ČR mohou k očkování registrovat děti od pěti do jedenácti let, počínaje příštím pondělím se mohou začít proti covidu očkovat. Politici se shodli na tom, že očkování dětí by mělo zůstat dobrovolné. „Určitě by to nemělo být povinné, ale očkování svých dětí bych velice zvažovala,“ řekla Crkvenjaš.