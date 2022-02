Z respirátorů se jen tak nevyhrabeme. Sundat? Co lékař, to názor

Michálek z kliniky Cellthera v Brně by respirátory odložil ihned. „Dle mého názoru nošení respirátorů ztrácí smysl. Při dominanci varianty omikron je naopak žádoucí, aby se populace promořila, a získala tak přirozený booster, tj. aby si lidé vytvořili přirozenou imunitu buněčnou i protilátkovou, která je pak může dlouhodobě chránit,“ napsal Novinkám.

Podle něj respirátory mohou svým nositelům nyní spíš ublížit. „Příroda nás od narození nevybavila respirátorem ani rouškou. A ví moc dobře proč. Respirátory i roušky oslabují naši imunitu, neboť ve vydechovaném vzduchu se na vnitřní straně respirátoru či roušky zachytávají i jiné mikroorganismy. Například bakterie, kvasinky, které pak vdechujeme zpět do dýchacích cest, a mohou nás tak snadněji kontaminovat a působit infekce a jiné zdravotní problémy související s oslabenou imunitou,“ dodal.

Jana Skřičková z kliniky nemocí plicních a TBC FN Brno by ale s úplným odložením ochrany dýchacích cest ještě vyčkala na dobu, až počet pacientů v nemocnicích klesne. V pondělí 14. února leželo v nemocnicích 3705 covid pozitivních pacientů, 254 z nich ve vážném stavu.

„Určitě by se měly nosit dál v uzavřených prostorách. Zatím je v nemocnici stále relativně dost pacientů. Myslím, že se ukáže, jak se budou vyvíjet data. Až počet pacientů klesne, tak bychom k tomu mohli přistoupit. Zatím jsou počty v nemocnicích setrvalé,“ řekla Právu.

Odkládání respirátorů není na pořadu dne ani podle Kubka. „Doba, kdy umírá na covid 50 lidí denně, není vhodná k tomu respirátory odkládat,“ řekl Právu. Odkázal při tom na statistiku ministerstva zdravotnictví, podle které v týdnu od 7. do 13. února umíralo v Česku denně od 28 do 59 osob s nákazou covid-19.

„Samozřejmě že v momentě, kdy bude teplo a většina akcí se bude odehrávat venku, zůstanou respirátory jen v hromadné dopravě a zdravotnických zařízeních. Ale dnes by se měly ve vnitřních prostorách nosit, v kinech, divadlech, na koncertech, na sportovních utkáních, v obchodech, restauracích, když člověk nekonzumuje,“ dodal.

Variantu viru SARS-CoV-2 omikron by podle něj neměli lidé podceňovat. „Jeho klinická závažnost se blíží původní variantě viru. Samozřejmě není taková, jaká byla delta nebo alfa. To, že neumírá tolik lidí, je dáno tím, že v rizikových skupinách je proočkovanost poměrně slušná. Ale jinak by senioři zase umírali houfně,“ dodal Kubek.