Vývoj oxfordské vakcíny provází pochybnosti. Infikované opice byly dál nakažlivé

Vláda se k tomuto odběru zaručila pod podmínkou, že se funkčnost vakcíny prokáže, a do výzkumu investovala dalších 47 milionů liber (1,4 miliardy korun). Kromě kritiky, která se týkala plánované enormně krátké doby vývoje, se objevili experti, kteří zpochybnili samotnou funkčnost vakcíny. V pondělí o tom informoval list The Daily Telegraph.

Nutno připomenout, že v případě sporů nejde o bezpečnost vakcíny, ta již byla spolehlivě prokázána, ale o účinnost. Do první fáze testování na lidech vstoupila britská vakcína v druhé polovině dubna, když podle předběžných výsledků nakažené opice nevykazovaly známky nakažení koronavirem SARS-CoV-2 a výsledky byly označeny za „povzbudivé”.

Vakcínu budeme mít do konce roku, máme náskok z dřívějška, hlásí Oxford

Souhlasí s ním i profesor molekulární biologie z Nottinghamské univerzity Jonathan Ball. „To, že virální nálož v čumácích vakcinovaných a nevakcinovaných zvířat byla stejná, je velmi významné. Pokud by se totéž stalo u lidí, vakcína by šíření nezamezila,“ uvedl Ball. „Domnívám se, že toto zjištění by mělo zajistit urgentní přehodnocení probíhajících klinických testů na lidech,“ dodal molekulární biolog.