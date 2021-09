Vyčerpání a sebevražedné myšlenky. Lékaři z první covidové linie bojují s depresí

„Ale zdravotníci a lékaři z oddělení, která se musela transformovat na covidové, například plicní, na ty to dopadlo hodně. Tito kolegové jsou v extrémním ohrožení, nebyli zvyklí na tak vážné průběhy nemocí a tolik umírajících pacientů,“ dodal lékař. Data svědčí podle něj spíše o prohloubení dlouhodobých psychických potíží, jež doba pandemie a extrémního pracovního stresu zvýraznila a přivedla na světlo.

„Kolegové vesměs popisují poruchy spánku, z toho plynoucí úpornou únavu, nechuť k jídlu, ale také nesoustředěnost. Aktuálně se nic neděje, ale musíme se připravit, že to může znovu přijít,“ uvedl Anders.

„A do budoucna si myslím, že by v rámci zavádění služeb takzvaných center krizové intervence, která jsou koncipována ve spolupráci s MZ ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, bylo vhodné zvažovat i segment věnovaný vyloženě lékařům a nelékařskému personálu,“ dodal Anders.

S duševními problémy se ozvali i praktičtí lékaři, které měsíce trápil strach z toho, že nevěděli, jak svým pacientům pomoci. Chyběla jim zkušenost, jak léčit, ale i naděje, že to vůbec dokážou. Obavu z nákazy od svých pacientů v podzimní pandemické vlně, kdy prudce narůstal počet nemocných, přiznalo 80 procent z nich.

Když vidíte tu bolest a utrpení, poznamená vás to, říká o pandemii zdravotní sestra z JIP

Když vidíte tu bolest a utrpení, poznamená vás to, říká o pandemii zdravotní sestra z JIP Žena

„Nejhorší byl pro nás neustálý stres z toho, co bude a jak to zvládneme. Do toho bylo nutné se vypořádat s obavami pacientů, na které dopadl nejen strach z nemoci, ale také z dlouhodobé izolace a omezení kontaktů,“ konstatoval praktický lékař Norbert Král.