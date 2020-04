Všeobecná fakultní nemocnice ruší „covid house“, vrací se do normálního režimu

„Měli jsme lokalizovaný jeden pavilon, který se pracovně jmenoval „covid house“, kam jsme koncentrovali pacienty. Ten rušíme, do konce dubna nic takového existovat nebude,“ řekl Novinkám ředitel nemocnice David Feltl s tím, že to neznamená, že by nemocnice přestala přijímat nemocné s covidem-19.

„Každá klinika má pro ně určitý prostor. Nebudeme už to centralizovat, protože už se nebojíme nějakého nárazu, že nám přijde 200 lidí najednou s covid-19 a nebudeme je mít kam dát, to se nestane. Tím pádem péči o covidové pacienty, kteří nějací pochopitelně jsou, ale není to drama, rozprostřeme napříč nemocnicí a každá klinika si to bude řešit sama,“ vysvětlil a dodal, že skutečně nepředpokládá takovou vlnu jako na začátku. A kdyby náhodou přišla, vše se vrátí zpět do režimu pandemie.