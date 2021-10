Vláda zrušila testy zdarma

Výjimku budou mít například ale děti do 18 let. Hradit budou testy také pojišťovny těm, kteří mají příznaky koronaviru a k testu je indikuje lékař nebo je na něj pošle hygiena.

Nově také nebudou děti do 12 let potřebovat ke vstupu například do restaurace či na koncert test nebo doklad o prodělání nemoci. Dosud toto pravidlo platilo pro děti do 6 let.