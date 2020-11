Většina domovů do středy testy nestihne, ještě je nemají

Nařízení o pravidelném testování klientů i personálu domovů každých pět dnů platí od minulé středy. Vzorky se musí poprvé odebrat do sedmi dnů, tedy do této středy.

Domovy ale na antigenní testy zatím čekají. Smlouvu na jejich dodání podepsaly zdravotní pojišťovny se společností Avenier podle Horeckého v pátek večer a firma kontrakt s dodavatelem testů uzavřela v neděli. Materiál je nutné doručit na 1200 adres po republice.

Domov seniorů v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku je jedním z těch, které testy od státu ještě nedostaly. „Máme nakoupené testy vlastní za naše peníze a ty používáme podle vlastního uvážení v případě podezření na nákazu u klientů i u personálu. Od státu žádné testy nemáme,“ potvrdil Právu včera odpoledne ředitel domova Václav Váňa. Tamní zdravotnice odebírají vzorky ze sliznic v krku a nosu.

Stát to prý nepřipravil

Někde už mají seniory otestované všechny, ale není to slibovanými státními testy. Týká se to například domova seniorů v Mladé Boleslavi, kde se minulý týden potvrdila nákaza u tří sester. S testováním pomohla hygienická stanice.

„Poslali nám dva hasiče, kteří na pokyn hygieniků všem odebrali vzorky,“ uvedla ředitelka domova seniorů v Mladé Boleslavi Světlana Kubíková s tím, že i tady si pořídili vlastní testovací sady na výtěry.

„Je to ale hodně drahé, tak je používáme, jen pokud máme podezření na nemoc. Na plošné testování je dávat nebudeme,“ dodávala ředitelka, podle níž si pořídili laboratorní testy na výtěry z nosu a krku, u nichž jsou výsledky zhruba za den. U antigenních testů, které má poskytnout stát, by měl být výsledek zhruba za půl hodiny. Takzvané rychlotesty zjišťující pouze protilátky z krve nechtějí. „Ty bychom nekupovali,“ uvedla Světlana Kubíková.

Na testy od minulého týdne čekají i v Centru seniorů v Mělníku, kde mají kolem 250 klientů. Podle tamní ředitelky Drahomíry Pavlíkové stát zbytečně vytváří tlak a stresuje personál i klienty domovů. „Nejspíš stihneme všechny otestovat v průběhu jednoho dne, ale je to pro všechny zbytečný stres,“ uvedla Pavlíková.

Ředitelé domovů se shodují, že plošné testování neměl stát příliš připravené, když nejdřív všem nařídí testování a teprve pak podepisuje smlouvy na dodávky testů, o jejichž distribuci nemají do posledního okamžiku domovy žádné informace.

Antigenní testy pro testování v domovech seniorů do Libereckého kraje během včerejška nedorazily. Po zasedání krajského krizového štábu to uvedli hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) a krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter (ODS). „Předpokládáme, že je budeme mít k dispozici během úterý,“ uvedl Půta. Podle Richtera kraj doufá, že dojde k posunutí termínu testování, nyní stanovenému na středu.

„Do středy se to stihnout nedá, chceme, aby ministerstvo zdravotnictví termín posunulo. Žádali jsme o to už v pátek, ministerstvo to původně zamítlo, ale stále věříme, že k posunutí termínu nakonec dojde,“ zmínil Richter. Podle něj jsou domovy seniorů na testování připravené. „Všechna zařízení mají informace, kdo a jak má testy provádět, problém je spíše jen v té časové rovině,“ dodal.

Blatný: Testy dnes

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí řekl, že antigenní testy se budou do domovů seniorů a zařízení sociálních služeb rozvážet ode dneška. „Distribuce bude trvat zhruba týden, takže do týdne by měla tato zařízení začít testovat,“ řekl.

Domovy, které se zatím k testu nedostaly, se pokuty nemusí bát. „Když zdravotnická zařízení nemají test k dispozici, nikdo je nemůže penalizovat,“ dodal.