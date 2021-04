Velká Británie začíná očkovat čtyřicátníky

Johnsonův kabinet slíbil 32 milionům obyvatel Velké Británie věkové kategorie nad 50 let a lidem s chronickým onemocněním, že dostanou vakcínu do 15. dubna. Tento svůj slib se podařilo splnit dokonce o dva dny dříve, tudíž je možné zahájit vakcinaci mladších ročníků, píše Daily Mail. Server připomíná, že v neděli padl rekord v počtu naočkovaných osob, kdy vakcínu během 24 hodin dostalo 475 230 osob.

Odborníci uvažují o tom, že by přednostně naočkovali ty, kteří jsou kvůli pravidelným cestám vyňati z karanténních pravidel, například řidiče, diplomaty či fotbalisty Premier League.

V tomto týdnu by se měly začít v širším měřítku podávat vakcíny společnosti Moderna a během několika dnů by se měla schválit vakcína společnosti Johnson, které si Velká Británie objednala 30 milionů dávek.

Britský Výbor pro očkování a imunizaci (JCVI) má během několik dnů vydat konečné doporučení týkající se dalších fází očkovacího programu. Z pokynů vydaných v únoru se počítá s tím, že po očkování věkové kategorie 40 až 49 let bude následovat kategorie 30 až 39 let a nakonec lidé ve věku 18 až 29 let.