Velká Británie hlásí: Koronavirus je na ústupu

Země hlásí 129 587 nově nakažených, což je v mezi týdenním srovnání 33procentní pokles. Londýn, který byl touto variantou zasažen jako první, je momentálně pouze 12 309 nově infikovaných, což je nejméně od 13. prosince loňského roku. Vědci podle svých slov potřebují ještě data za několik následujících dnů, aby si byli jisti, že další vzestup nákazy nevznikl poté, co se vrátily děti do škol.

Stagnuje i příjem nově nakažených v nemocnicích. Významně, a to deset dnů za sebou, klesá počet hospitalizací v Londýně, bývalém ohnisku omikronové nákazy. To je podle vědců slibné znamení pro zbytek země. Matthew Taylor, výkonný ředitel britského státního zdravotnictví (NHS), řekl, že to vypadá, jako by omikron dosáhl vrcholu, pokud jde o situaci v nemocnicích.