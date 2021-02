Vědci otestují AstraZeneku na dětech

Oxfordská univerzita startuje klinickou studii, která má za cíl zjistit, do jaké míry účinkuje protikoronavirová vakcína AstraZeneca na děti od šesti do 17 let. Informoval o tom deník Guardian. Podle hlavního epidemiologa britské vlády by mohly být dětské vakcíny připraveny už na konci roku.