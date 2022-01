Ve Francii přibývá nakažených ohromnou rychlostí, nárůst překonal evropský rekord

Rozruch mezi poslanci totiž způsobila slova prezidenta Emmanuela Macrona, který v rozhovoru pro deník Le Parisien prohlásil, že chce „naštvat neočkované“. „Nebudu je zavírat do vězení, nebudu je násilím očkovat. A tak je potřeba jim říct: od 15. ledna už nemůžete jít do restaurace, nemůžete jít na skleničku, nemůžete jít na kávu, nemůžete jít do divadla, nemůžete jít do kina,“ prohlásil prezident.