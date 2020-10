Vakcíny proti koronaviru? Pozor na přehnaná očekávání, varují vědci

Vědci vypočítali, jak účinná musí být vakcína, aby zastavila globální epidemii a umožnila návrat k přiměřeně normálnímu každodennímu životu. Při 75procentní proočkovanosti by pandemie bez dalších ochranných opatření vymizela. Pokud by byla kvóta očkování 100 procent - což je samozřejmě nereálné - stačila by vakcína s pouhou 60procentní účinností. To by mělo zpomalit epidemii do takové míry, že by se stav vrátil do normálu. Pro srovnání: očkování proti spalničkám je účinné v 95 až 98 procentech, u chřipky 20 až 60 procent.