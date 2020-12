Vakcíny do Ostravy nedorazily. Snad až na Silvestra

„Čtyři tisíce půjdou do nemocnic a dalších tisíc do sociálních zařízení. Hlavní těžiště očkování bude v nemocnicích, kterých máme čtrnáct, takže jsme schopni zajistit očkování ve všech koutech našeho kraje,“ dodal hejtman.

Podle mluvčí FN Brno Plaché měla dodávka původně v úterý dorazit do Brna, ale zpozdila se. V současnosti se počítá s tím, že až dorazí, pošlou ji do Ostravy, kde ji hluboce zamrazí. Odtud ji hasiči rozvezou do nemocnic.