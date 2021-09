Vakcínu na covid Pfizer původně zavrhl

„Lidi, tohle nebude fungovat,“ sdělil jim prý farmaceutický gigant v lednu 2020, kdy se virus začal šířit po světě. Phil Dormitzer, viceprezident a vědecký ředitel Pfizeru pro vakcíny, později přiznal: „Můj pracovní předpoklad byl, že se to (covid-19) dostane pod kontrolu, stejně jako starší viry SARS a MERS.“

Odmítnutí přišlo jen několik dní poté, co se oba manželé tureckého původu rozhodli zaměřit svou společnost BioNTech na vytvoření očkování proti covidu, které by bylo založeno na technologii mRNA. Oba manželé tedy vsadili na kartu, po níž předtím ještě nikdo nesáhl. Nyní má jejich firma hodnotu 85 miliard dolarů. Sahin považoval Dormitzerův odhad za „naprosto racionální“.

On i jeho žena si mysleli, že je jen „otázkou času“, než farmaceutický gigant změní názor – a měli pravdu. O měsíc později bylo oznámeno uzavření dohody mezi oběma společnostmi.

O tom, že se blíží pandemie, přesvědčila oba manžele studie čínských vědců v odborném časopise Lancet 24. ledna 2020. Ta poskytla první přesvědčivý důkaz o přenosu viru z člověka na člověka. Ale doktora Sahina zaujalo i to, že sedmiletá dívka zmíněná ve studii byla pozitivně testována na virus, aniž by se předtím u ní projevily příznaky.

To jej dovedlo k jiné představě, než jakou měl Dormitzer. Řekl, že v duchu „skutečně viděl“, jak z Wu-chanu letí do měst po celém světě letadla, jejichž bezpříznakoví pasažéři si nejsou vědomi toho, že přenášejí virus. „Spočítal jsem si, že (virus) už teď metastázuje jako rakovina. A v počátečním stadiu rakovinu nevidíte,“ popsal své tehdejší úvahy.

Vakcína z BioNTechu obsahuje zlomky genetického kódu, jež lze vytvořit v laboratoři a vstříknout je lidem do krve. Látka pak imunitnímu systému sděluje, co má dělat jinak, nově.

Když vše funguje, jak má, lze nové varianty mRNA vakcín vytvořit v řádu dnů. Nyní to budí naděje, že po covidu přijde řada na vývoj přípravků mRNA i proti jiným nemocem – proti rakovině, tuberkulóze, HIV či malárii.

Příběh obou manželů, kteří emigrovali z Turecka do Německa jako malé děti, popisuje nová kniha The Vaccine (Vakcína). Ve spolupráci s nimi ji napsal novinář Joe Miller. Pfizer ve spolupráci s BioNTechem dosud odeslal zhruba 1,4 miliardy dávek vakcíny do více než 120 zemí. Více vakcín distribuovali jen čínští výrobci.