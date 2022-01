Vakcína Pfizeru pro děti mladší pěti let je v USA krůček od schválení

„Doufám, že to bude během příštího měsíce nebo tak nějak. Nemohu to zaručit, ale nemělo by to být později,“ řekl Fauci. Pfizer/BioNTech minulý měsíc oznámil, že výsledky klinických studií vakcíny pro děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let jsou velmi nadějné. Neprokázaly se žádné problémy.

Ve Spojených státech a také Kanadě lze očkovat děti od pěti let očkovací látkou společnosti Pfizer/BioNTech. Pokud by byla schválena vakcína pro děti mladší pěti let, USA by se staly první zemí, která by očkovala proti koronaviru tak malé děti.

V otázce očkování dětí jsou ale rodiče ve Spojených státech rozděleni. Mnozí argumentují tím, že děti jsou vystaveny extrémně nízkému riziku onemocnění covid-19 ve srovnání s dospělými lidmi. Své přesvědčení dokládají údaji z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), že úmrtí v souvislosti s koronavirem ve věkové skupině nezletilých tvoří méně než 0,1 procenta všech úmrtí na covid od začátku pandemie v březnu 2020. Pouze 259 z téměř 860 tisíc úmrtí na koronavirus v USA bylo mezi dětmi mladšími pěti let.

Děti ve věku od pěti do 11 let jsou proto nejméně očkovanou skupinou v USA. První dávku vakcíny dostalo pouze 28 procent a 19 procent je plně očkovaných, vyplývá z údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Pro srovnání, téměř každý Američan ve věku nad 65 let dostal alespoň jednu dávku.