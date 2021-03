Vakcína Pfizeru je u dětí od 12 do 15 let stoprocentně účinná, ukázaly testy

Viceprezident pro klinický výzkum a vývoj vakcín Pfizeru William Gruber už minulý týden uvedl, že by vakcíny pro školáky od 12 let mohly být dostupné před začátkem dalšího školního roku, tedy do září. „Všichni toužíme po návratu k normálnímu životu a u dětí to platí obzvlášť. Klinické testy ukazují, že vakcína adolescenty chrání nadstandardně, což je povzbudivé vzhledem ke všem těm mutacím, které ve světě máme,“ řekl.

Pfizer už také začal s testováním dětí ve věku od 6 měsíců do 11 let. Minulý týden dostaly první dávku děti ve věku od 5 do 11 roků. Příští týden by měly přijít na řadu děti od 2 do 5 let a následně ti nejmenší. Studie by se mělo zúčastnit 4644 dětí, výsledky by měly být známy do konce letošního roku.