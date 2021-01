Vakcína od Moderny zabírá i na mutace, uvedl výrobce

Přesto firma už začala s úpravami očkovací látky, aby byly stejně vysoké hladiny protilátek i v případě nákazy jihoafrickou mutací. „Pracujeme na tom dřív, než by případně počty nakažených ukazovaly, že bychom ji mohli potřebovat,“ řekl hlavní zdravotnický expert Moderny Tal Zaks. „Beru to jako pojistku, nevím, jestli to budeme potřebovat, ale doufám, že ne.“ Podle Zakse by se mohla lidem podávat tato upravená vakcína jen ve druhé dávce, přičemž v první by dostali nyní vyráběnou podobu.