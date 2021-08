Chleba se bude lámat v září. S uzavíráním služeb nepočítáme, slibuje Vojtěch

Dodal, že rozhodujícím měsícem bude září, kdy se vrací děti do škol. „To se bude lámat chleba. Září nám ukáže, kam směřujeme,“ doplnil.

Spolu s návratem žáků počítá ministerstvo s plošným testováním ve školách. To by mělo proběhnout třikrát, konkrétně 1., 6., a 9. září. „Případů, že se děti neotestují, bude minimum. Neočekávám, že to budou desítky procent,” řekl Vojtěch.