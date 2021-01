V nemocnicích mizí volná lůžka pro covidové pacienty

Krajský mluvčí Dan Lech­mann Právu potvrdil, že dochází k převozům pacientů. Už v pondělí krajští záchranáři převezli první dva pacienty mimo území Královéhradeckého kraje. Převoz se týkal jednoho pa­cienta z trutnovské oblastní nemocnice do pardubické nemocnice. Také Fakultní nemocnice Hradec Králové přeložila během úterý jednoho pacienta s covidem-19 na umělé plicní ventilaci do ÚVN v Praze, aby si uvolnila ventilované lůžko.

Kritický počet volných lůžek v regionu přetrvává. „V Chebu by i lůžka byla, ale tam nám chybí personál,“ prozradila Pavlíková s tím, že by do chebské nemocnice byli potřeba dva lékaři a deset zdravotních sester. „V sokolovské nemocnici by nějaká volná lůžka ještě byla, ale jen část je na intenzivní péči, zbytek jsou standardní lůžka,“ konstatovala. „Standardní lůžka ještě nějaká máme, ale u intenzivních jsme na hraně,“ dodala.