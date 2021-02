V Indonésii vyvinuli dechové testy na covid. Jsou přesné a rychlé

Při testu stačí pouze vyfouknout vzduch z plic přes trubici do plastového sáčku. Jeho obsah se pak vyfoukne do speciálního přístroje, který dokáže vyhodnotit, zda je člověk pozitivní, nebo ne. Na výsledek se čeká pouze dvě minuty.

„Vypadá to slibně a řekl bych, že to má velký potenciál. Ale implementace není úplně jednoduchá,“ uvedl epidemiolog Dicky Budiman z Griffith University v australském Queenslandu.

Důležité je podle něj především naprogramování strojů, které musí přesně rozeznat nakažené jedince. Toho by stroje měly být podle vedoucího inovačního týmu Kuwata Trijany schopny, protože do jejich pamětí byly implementovány výsledky pozitivních výtěrů z PCR testů.

Nizozemsko už objednalo zhruba 1800 testů, které plánuje rozmístit po celé zemi. Na výsledek by se navíc mělo čekat jen minutu. „Nemáme dostatek testů, abychom mohli tvrdit, že se jedná o budoucnost testování. Pokud bychom ale byli schopní získat výsledek testu do minuty, může to změnit průběh pandemie,“ uvedl belgický virolog Marc Van Ranst.