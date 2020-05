V Británii je už sto dětí s příznaky podobnými Kawasakiho nemoci

Reakce v podobě zápalu byla poprvé zjištěna u osmi nakažených dětí v Londýně v dubnu, jedno z nich ve věku 14 let zemřelo. Všechny měly vysokou horečku, byly opuchlé, měly červené oči a trpěly bolestmi, ale většina neměla vážné plicní nebo dechové obtíže, i když jich sedm bylo připojeno na ventilátor. Příznaky připomínaly vzácnou Kawasakiho nemoc, ale postihují i starší děti až do 16 let.

Profesor Russel Viner z Královské pediatrické koleje uvedl, že je nutné nemoc dále studovat. Ke spojitosti s covid-19 dodal: „Jestliže je to reakce způsobená protilátkami, mohlo by to mít vliv na studium vakcín a mohlo by se také vysvětlit, proč některé děti měly velmi závažný průběh covid-19, zatímco většina nebyla postižena nebo měla asymptomatický průběh.” Děti tvoří jen jedno až dvě procenta z nakažených koronavirem.