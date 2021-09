Už chceme normální školu, těší se po posledním povinném testování žáci i učitelé

„Víte, ono to před tím vyučováním zdržuje. Tak jsem se vždy snažila začít s tím testováním ještě před 8. hodinou, než začne samotná výuka. Děti jsou moc šikovné, i rodiče to zvládli,“ popisovala ráno před posledním testováním Ingrid Ďurková, třídní učitelka 2. A na ZŠ Březinova v Ostravě.

Dodala, že zpočátku se testování děti obávaly a byly i nějaké slzy. „Teď už to zvládají hravě a ten, kdo je první, tak je největší borec,“ usmívá se učitelka.

I poslední testování v její třídě dopadlo bez pozitivního výsledku. „Dnes se do školních testů zapojilo z mé třídy 19 dětí z 21. Jedna holčička se testovat nemusí, protože covid prodělala a je ještě v té ochranné době, další žákyně se testuje vlastním plivacím testem,“ upřesnila Ďurková s tím, že jsou všichni rádi, že už je povinné testování u konce. „A doufáme, že budeme moci už normálně vyučovat.“

„Během všech testování jsme neměli žádný pozitivní výsledek. Objevily se nějaké vadné testy, třeba dnes byly dva. Takže se děti musí znovu otestovat. Musím ale říct, že tyto antigenní testy jsou méně závadové než ty, co jsme měli v květnu a červnu,“ řekla Právu zástupkyně ředitelky ZŠ Březinova Zdeňka Mikesková.

Pardubická devítiletka od začátku září kompletně negativní

Antigenním testováním ve čtvrtek opět prošlo i všech devětadvacet žáků z 5.A pardubické devítiletky Npr. Eliáše. Negativitu poslední zářijové testování prokázalo nejen u nich, ale také u všech osmi set žáků jedné z největších škol Pardubického kraje.

Testování páťáků probíhalo pod taktovkou třídní učitelky Renaty Kmoníčkové, téměř jako součást výuky hned první, rozehřívací hodinu. Výuka díky opakované stoprocentní negativitě pardubických páťáků lavice neopustí a děti se nevrátí k domácím počítačům. „Testování musím korigovat, aby nesprávné použití testů neovlivnilo výsledek,“ podotkla třídní.

Děti z prvního stupně pardubické školy ale na pohled složitou operaci technicky zvládly. Testy úspěšně prošel i 11letý Samuel Kesler, jenž covid prodělal před více než půl rokem. A jelikož není očkovaný, spadá do skupiny testovaných žáků.

Testem úspěšně prošel i jedenáctiletý Samuel Kesler. Video: Pavel Prouza, Právo

Metodiku měl žák z první lavice před katedrou po předchozím testování „zmáklou” skoro dokonale. „Už to umím, dělám to potřetí. Trochu se bojím, abych nemusel domů, a potom doháněl školu. To by byla otrava,“ prohlásil Samuel, jehož výsledky testů stejně jako všechny ostatní spolužáky neposlaly do školní karanténní místnosti, odkud by v případě spolu s některým z rodičů šel na PCR testování.

Také škola v Pardubicích neměla po prvních dvou testovacích dnech prvního a šestého září jediného žáka s covidem. Stejně dopadl i poslední čtvrteční test. „Tím bychom měli na začátku školního roku povinné testování úspěšně za sebou. Pokud někdo něco podobného znovu nenařídí,“ poznamenala zástupkyně ředitele pardubické devítiletky Daniela Svobodová, jež musela spolu s ostatními kantory nejprve podrobně nastudovat obsáhlou ministerskou metodiku doplňovanou poslední dny o další instrukce.

Testovaní ve škole, kde kvůli péči o děti záchranářů nepřerušili provoz ani během tvrdého lockdownu, proběhlo bez sebemenších zádrhelů. „Problémy od začátku zářijového testování nebyly ani s tím, že by některý z rodičů požadoval jiný druh testů, než jaké má škola k dispozici,“ přiblížila Svobodová.

„Všichni už chceme normální školu”

Také na Základní škole Komenium v centru Olomouce se kantoři i žáci z konce testování těší, přestože i oni si na něj už zvykli a nepředstavovalo pro ně větší problémy.

„Všichni už chceme normální školu tak, jak dřív bývávala. A šťourání v nose je nepříjemné,“ řekla Právu ředitelka ZŠ Komenium Petra Romanovská.

Samotné testování podle ní učitelé i děti zvládali bez problémů. Potvrzuje to třeba i třídní učitelka 5.B Kateřina Axmanová. „Děti si okamžitě zvykly. Jak už testujeme poněkolikáté, tak už jim ani všechny instrukce nemusím říkat. Oni to znají a nemají s tím problém. Myslím, že chápou, že ta epidemiologická situace to vyžaduje,“ řekla Právu krátce před zahájením čtvrtečního testování.

Vypadá to však, že spíše než testování mnohým dětem vadí, že musejí kvůli němu o trošku dříve vstávat. „Přijdou na 7:40, takže do osmi to stihneme a pak může začít normální výuka,“ poznamenala Axmanová.

„No nechce se mi moc vstávat, ale na testování se těším. Abych zjistila, jestli jsem negativní, ano nebo ne,“ svěřila se Právu v jedné z prvních lavic sedící Liliana.

I ona však poté, co paní učitelka žáky požádala, aby zvedl ruku ten, kdo by se už nechtěl testovat, vystřelila svou pravici do vrchu. Ve třídě se nenašel nikdo, kdo by ruku nechal ležet na stole.