USA hlásí přes 130 tisíc nakažených denně, na testování se stojí fronty

Počet nových nákaz se opět dostal nad 130 000 na den. Nejvyšší výskyt infekcí mají Rhode Island a New Hampshire, na třetím místě je New York, který byl americkým epicentrem nákazy na počátku pandemie. Lidé před testovacími centry stojí hodinové fronty.

Nový rozmach koronavirové infekce začíná opět zasahovat do běžného života. New York a Kalifornie obnovily nařízení o nošení roušek na veřejnosti. Univerzity kvůli nákazám přechází na dálkovou výuku a na Broadwayi se ruší divadelní představení. Koronavirus narušuje i nejvyšší sportovní soutěže, například hokejová liga NHL v neděli oznámila, že do čtvrtka bude muset odložit dalších 12 zápasů.