Transport s pěti covidovými pacienty ve vážném stavu dorazil z Moravy do Prahy

„Přesun z Kroměříže do Prahy byl bezproblémový, řidiči byli ohleduplní,” okomentovala silniční přesun na Twitteru policie.

Převoz pěti pacientů napojených na plicní ventilaci najednou je výjimečná a medicínsky i logisticky náročná akce. Sanitky jely do Prahy společně se dvěma doprovodnými policejními vozy. Jel s nimi i další doprovodný vůz záchranářů.

Pražští policisté se taktéž podílejí na doprovodu sanitních vozů převážejících pacienty ze Zlínského kraje. #policepha pic.twitter.com/FQybcAAuiT — Policie ČR (@PolicieCZ) November 6, 2020

„V doprovodném voze je náhradní materiál, také kyslíkové bomby, kdyby nastala nějaká nečekaná situace nebo se vozy třeba dostaly do kolony,“ přiblížil mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Z nemocnic na východě Moravy, která patří již několik týdnů k nejpostiženějším regionům v zemi, se do Motola vydali pod dohledem záchranářů čtyři muži a jedna žena ve věku od 44 do 64 let. Po dvou pacientech odeslaly Uherskohradišťská a Kroměřížská nemocnice, jednoho Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

„Do pražského Motola převážíme pacienty s koronavirem v tom nejzávažnějším stavu. Všichni musí být i během cesty připojení na umělou plicní ventilaci a v každé sanitce záchranné služby je lékař,“ přiblížil krajský koordinátor intenzivní péče a primář oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně Tomáš Gabrhelík.

U této pětice pacientů se zdravotní stav v souvislosti s covidem-19 zkomplikoval natolik, že musí mít nezbytnou podporu dechu i krevního oběhu. „Při předání do sanitky, během několikahodinové cesty do Prahy, i při převzetí v Motole u nich musí být zajištěna nepřetržitá umělá plicní ventilace, bez ní by nebyli schopni přežít,“ popsal Gabrhelík.

Po seřazení sanitek v Kroměříži a kontrole stavu pacientů vyrazili záchranáři na nedalekou dálnici. Jeden policejní vůz měli před sebou, druhý konvoj uzavíral. Na dálnici směrem na Vyškov byla situace dobrá. Dalších vozidel bylo poskrovnu. Mírnou překážkou hladkého průjezdu byla jen hustá mlha, která se však v průběhu dopoledne ztrácela.

Před Prahou v Průhonicích čekal na sanitní konvoj další policejní vůz, který zajistil hladký průjezd hlavním městem.

Zdravotníci přivážejí do pražské Fakultní nemocnice v Motole nosítka s pacientkou nakaženou koronavirem. Foto: Kateřina Šulová, ČTK