Těhotné vakcínu nedostanou, i když jsou ohroženy nejvíc

Musí se spoléhat na to, že je od nákazy stále agresivnějšími mutacemi koronaviru ochrání pouhé dodržování protiepidemických pravidel. S tím má problém Ondřej Beran, garant očkování Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze.

Příští týden se budou moci registrovat k očkování lidé od 30 let

Příští týden se budou moci registrovat k očkování lidé od 30 let Domácí

V Česku v tuto chvíli ne­existuje systém, který by monitoroval počty proočkovaných těhotných žen, ale údaje z pražské ÚVN potvrzují, jak málo jich je.

„Nakonec jsme i s partnerem dospěli k názoru, že by se nemělo nic stát. Covid jsem sice neprodělala, ale v lékárně, kde dosud pracuji, přicházím často do kontaktu s nemocnými,“ dodala.

„Bála jsem se těžšího průběhu covidu, vyšší zátěže dýchacího systému, který je v těhotenství už tak dost zatížený. Nechala jsem se naočkovat v dubnu Pfizerem, jako všichni u nás. Po první dávce mě jen bolela ruka, po druhé jsem den pociťovala příznaky chřipky: únavu, bolest hlavy, zad, kloubů. Ale hned druhý den to odeznělo. Teď jsem spokojená, a i když nejsem neopatrná, jsem opravdu klidnější,“ řekla Právu žena, která porod čeká v září.

„Rozhodla jsem se kvůli dceři, kterou čekám. Pročetla jsem si studie z USA a Izraele , zkonzultovala jsem to s naším vedoucím očkování docentem Beranem a věřím, že je to výhodné i pro miminko. Přejdou na ně protilátky proti covidu. Já sama jsem covid neprodělala, takže jsem neměla vůbec žádné protilátky,“ svěřila se Právu pětatřicetiletá Jana Hovorková, zdravotní sestra infekční kliniky ÚVN v Praze.

„Gynekolog i hematoložka mi to rozmlouvali. Ale mé okolí ne. Když to vezmu celkově, jdete-li na očkování jako těhotná, všude vás odsuzují, to jsem opravdu zažila. Pokud jde o vedlejší účinky, bála jsem se teplot, ty jsou pro těhotné nebezpečné. Ale pouze po první dávce mě bolela ruka, jinak se vůbec žádné nežádoucí účinky neprojevily. Očkovaná jsem byla v dubnu, druhou dávkou v květnu, už ve třetím trimestru, kdy měla dcera dva kilogramy,“ podělila se o svou zkušenost nastávající maminka.