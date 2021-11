Stav nouze je podle právníka Kysely ústavní

Má vláda, která je v demisi, pravomoc vyhlašovat nouzový stav? Navíc ode dne, kdy měl být jmenován Petr Fiala premiérem, byť novou vládu ještě nemá?

Žádné formální, kompetenční omezení vláda v demisi nemá. Pokud by totiž bylo nastaveno a byli bychom v situaci hluboké krize, tak absencí akceschopnosti vlády by krizi jenom akcelerovalo. Vláda v demisi je omezena pouze politicky, protože na odchodu by neměla přijímat zásadní rozhodnutí s výjimkou situace, kdy je to nezbytně nutné.

Vláda omezila fungování restaurací, pořádání veřejných akcí a podobně. Je to v pořádku?

Soudní spory se v minulosti vedly ohledně toho, jestli může být restaurace zavřena na základě právního zmocnění, které vláda má. I kdybychom byli mimo nouzový stav, tak vláda takovou právní oporu spíš má.

Druhá věc je ale vymáhání takových opatření.

V tomto dle mého názoru selhal stát. Přijde mi, že v první jarní vlně byly ty pokusy vymáhat opatření poměrně intenzivní a velmi často byly medializovány jako příklad nadměrně restriktivního přístupu. Jeden pól je, že si počínáte příliš striktně, což vede k tomu, že je moc vnímána jako represivní a příliš utlačovatelská, a ten druhý pól, že něco zakážete, ale nijak se nezabýváte tím, jestli to lidé dodržují. To pak žijete v úplně paralelním světě.

Někteří odpůrci nařízení uvalených třeba právě na restaurace se domnívají, že jsou diskriminační. Co si o tom myslíte?

Diskriminační je v právu odlišné zacházení s různými skupinami osob. Aktuálně jsme konfrontováni s nakládáním se dvěma skupinami osob, „očkovanými“ a „neočkovanými“. To není opřeno o žádné zakázané kritérium, protože to není tak, že očkováni mohou být pouze bílí, zatímco neočkovaní jsou černí nebo lidé určitého náboženského přesvědčení.

Jak se tedy taková věc dokazuje?

Zůstává vám přesvědčit soudy různých stupňů, které by regulaci eventuálně přezkoumávaly, že rozdílné nakládání je opodstatněné. To je tehdy, když jste schopen doložit, že například jedna skupina je ve zvýšené míře napadena pandemií než ta druhá a může být ve zvýšené míře nositelkou viru.

Vláda chce zavést povinné očkování pro určité skupiny. Za jakých podmínek to lze nařídit?

U nás je vytvořeno obecné zákonné zmocnění, přičemž jednotlivá povinná očkování jsou specifikována vyhláškou ministerstva zdravotnictví, takže z hlediska právně-technického je nejsnazší cestou novelizovat tuto vyhlášku, která stanovuje povinná očkování. Otázka je, jestli toto je cesta politicky průchodná.

Jak může stát takovou povinnost vymáhat?

Zase si musíte klást otázku, jakým způsobem se vymáhá tato povinnost dnes. Je stanovena pokuta do 10 tisíc, a pokud byste tam připsal nové očkování, tak se na to bude vztahovat stejný režim. Už dnes se upozorňuje na to, že není úplně bezvýznamný počet rodičů, kteří své děti nenechávají očkovat, a jde o to, jestli pokutu nedostávají či ano a je jim to jedno. Pokud by bylo potřeba zavést razantnější opatření, pak by bylo nutné sáhnout k zákonné úpravě.

Na jak široký rozsah případného lockdownu, který může být za nouzového stavu vyhlášen, má kabinet právo, pokud by se růst epidemie nedařilo zastavit?

Můžeme vycházet z minulých zkušeností. Některá opatření byla často rozporována z hlediska míry odůvodněnosti než z hlediska toho, jestli takovou kompetenci má, nebo nemá.

Jak je tedy musí obhajovat?