Sputnik trip: pražský podnikatel nabízí výlet do Ruska na očkování

„Chtěl jsem dát Čechům spojení s Ruskem, protože Rusko je první země, která vyvinula vakcínu. Žádné schovávání za rouškami nebo za dveřmi domu v izolaci, ale konečně něco, co opravdu funguje,” vysvětluje podnikatel Andrej Konstantinov.

Oficiálně by mohlo být očkování ruskou vakcínou proti koronaviru zahájeno na přelomu října a listopadu. Ačkoliv má být očková¨ací látka primárně určená pro uspokojení domácích požadavků, podle Konstantinova není problém, aby vakcínu dostali i turisté. „Mám už smlouvy s těmi nejlepšími klinikami v Moskvě, očkování za poplatek není problém,” míní podnikatel.

Údajně se nemůže stát, že by klinika odmítla cizince naočkovat. „A když to nepůjde, tak vrátím peníze,” říká Konstantinov.

Celková cena pobytu se potom odvíjí od požadavků klienta, pohybovat se může od 30 tisíc korun výše. „Záleží, jestli chce v letadle letět vyšší třídou, v jakém chce bydlet hotelu, jakým autem se chce nechat vyzvednout na letišti,” vysvětluje Konstantinov s tím, že právě to jeho kancelář v rámci cesty zařizuje.

„Může si také vybrat, jestli půjde na první vakcínu a potom zůstane tři týdny v Rusku a udělá si defacto dovolenou tam, my mu tam přes naše partnery zařídíme program, divadlo, muzeum, cirkus, co já vím. A nebo se může vrátit domů, počkat, a za tři týdny přijede na druhou vakcínu znovu,” vysvětluje rusko-český podnikatel.

První klienti by podle Konstantinova mohli na Sputnik trip vycestovat přibližně za měsíc. „Zatím děláme čekací listinu zájemců, se kterými pomalu začínáme řešit potřebnou dokumentaci,“ uvedl s tím, že už nyní jich má kolem desítky.

Podle molekulárního imunologa Václava Hořejšího byl sice proces vývoje ruské vakcíny nestandardní, existuje však velká šance, že látka může fungovat. „Moc bych se neobával toho, že bude mít nějaké škodlivé účinky, to je skutečně výjimečné, zvláště u vakcín tohoto typu. Je však otázka, jak dobře bude fungovat,” řekl Novinkám.

Přiznal také, že pokud by byla vakcína dostupná v Česku, sám by se naočkovat nechal. Nicméně cestovat kvůli tomu až do Ruska mu přijde nesmyslné.