Sportovci na Slovensku předbíhají ve frontě na vakcínu

„Přednostní očkování nám zajistilo ministerstvo vnitra, protože jsme členy sportovního centra policie. Příští měsíc chceme odjet na soustředění do Kalifornie, které je pro nás klíčové v přípravě na olympiádu v Tokiu. Kdybychom nebyli očkováni, mohli by nám dělat problémy a nechceme riskovat, že nás odmítnou,“ řekl kajakář Erik Vlček.

„Vím, že v těchto dnech je to citlivé téma, protože hodně lidí, kteří se chtějí dát očkovat, musí čekat. Beru to však tak, že ministerstvo vnitra do nás investovalo hodně energie i peněz a očekává od nás nějaký výsledek. Vakcína zvyšuje naše šance na úspěch. Pokud by kterýkoli z nás na měsíc vypadl z přípravy, znamenalo by to komplikace,“ dodal Vlček.